Действия ГАСУ приведут к полному сворачиванию ракетных программ в Украине: КБ "Луч" призывает премьера вмешаться. ДОКУМЕНТ

К государственному предприятию КБ "Луч", выпускающему критические для вооруженных сил виды вооружения, в частности, ракетные комплексы "Вільха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", вновь пришла с проверками Государственная аудиторская служба.

Про це йдеться в открытом письме к обнародовавшему Премьер-министру Денису Шмыгалю КБ "Луч", передает Цензор.НЕТ.

Парламент конституционным большинством голосов отменил выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков Минобороны была расценена как "убытки государства". Однако Госаудитслужба все еще имеет претензии к КБ "Луч" относительно включения, предусмотренного законодательством, прибыли в состав цены вооружения, которое уничтожило кучу российской техники и потопило крейсер "Москва". Многомиллионные претензии со стороны ГАСУ чреваты полной остановкой производства.

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"Вынуждены тратить оборотные средства на ликвидацию ракетных ударов, восстановление и замену уничтоженных или поврежденных составных частей, принятие мер релокации, дублирование и расширение производства с целью наращивания производственных мощностей, поэтому ситуация с требованиями Госаудитслужбы критическая для предприятия и вообще выживание оборонно-промышленного комплекса" , – говорится в письме.

КБ "Луч" призывает Премьер-министра подать в Верховную Раду законопроект, который во время действия военного положения предусматривает мораторий на проверки, в частности Госаудитслужбой, предприятий, производящих вооружение и военную технику.

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С начала полномасштабного вторжения ГАСУ устраивает проверку КБ "Луч" уже в третий раз.

Напомним, что в сентябре парламент принял постановление №10071, обязывающее Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли. Однако ГАСУ продолжает утверждать, что Верховная Рада подтвердила правильность ее действий.

Ранее глава ГАСУ Алла Басалаева была включена в базу "Миротворца". На сайте уточняют, что Басалаева, манипулируя нормами действующего законодательства в ходе военного положения, в пользу российского агрессора инициировала процессы доведения до банкротства предприятий оборонной промышленности Украины, а также незаконные аресты их руководителей. "Миротворец" также привел данные о связях Басалаевой с предателем Украины Андреем Портновым.

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