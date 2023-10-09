Израиль запросил у США управляемые бомбы и дополнительные перехватчики для системы ПВО - CNN

Израиль запросил у США управляемые бомбы и дополнительные перехватчики системы ПВО "Железный купол" на фоне атаки ХАМАС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на израильского военного чиновника и представителя обороны США.

Отмечается, что запрос от Израиля пришел после того, как министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что страна немедленно предоставит Израилю помощь в области безопасности.

По словам израильского чиновника, запрос к американцам содержит Joint Direct Attack Munitions или JDAM. Это комплект наведения, превращающий неуправляемые бомбы в всепогодные боеприпасы с точной наводкой. Израиль применил высокоточные бомбы для ударов с воздуха по целям в Газе.

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Также Израиль просит дополнительные системы ПВО малой дальности "Железный купол", которые перехватили множество ракет, выпущенных из Газы. Но система была поражена шквалом воздушных целей, что позволило нескольким ракетам пролететь через территорию Израиля и нанести удар.

Израильский чиновник также сказал, что израильская армия может запросить дополнительные средства обороны в ближайшее время, в зависимости от того, как развернется кампания Израиля против ХАМАСа.