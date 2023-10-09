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Израиль запросил у США управляемые бомбы и дополнительные перехватчики для системы ПВО - CNN

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купол,железный
Израиль запросил у США управляемые бомбы и дополнительные перехватчики системы ПВО "Железный купол" на фоне атаки ХАМАС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на израильского военного чиновника и представителя обороны США.

Отмечается, что запрос от Израиля пришел после того, как министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что страна немедленно предоставит Израилю помощь в области безопасности.

По словам израильского чиновника, запрос к американцам содержит Joint Direct Attack Munitions или JDAM. Это комплект наведения, превращающий неуправляемые бомбы в всепогодные боеприпасы с точной наводкой. Израиль применил высокоточные бомбы для ударов с воздуха по целям в Газе.

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Также Израиль просит дополнительные системы ПВО малой дальности "Железный купол", которые перехватили множество ракет, выпущенных из Газы. Но система была поражена шквалом воздушных целей, что позволило нескольким ракетам пролететь через территорию Израиля и нанести удар.

Израильский чиновник также сказал, что израильская армия может запросить дополнительные средства обороны в ближайшее время, в зависимости от того, как развернется кампания Израиля против ХАМАСа.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    І це проти чуваків в банданах,на дельтапланах,без авіації,без танків,без ппо.Без нормального забезпечення.Україна би також рознесла Газу.Там територія малесенька.Це ж не можливо порівняти з силою москалів,в якої є все.А те що Ізраїль так прошляпив вторгнення,то це ганьба.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ось туди і направить США всі свої запаси, бо в них є договори з Ізраїлем, а наше носилося з "одиннаріт", "росіяни також люди", "сойдемся посредине" і не їздило на саміт НАТО. Ну то як українці, сьогодні відчули, що означає правильно вести зовнішню політику і що для нас означає США? "А если би вместо него был дурачок?
  • KosAn30 JT26
    нам главное пво и 155 калибры,все остальное пускай выстреливают)авианосец нам и так не светил))))
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