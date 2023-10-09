Ситуация с бюджетом в США усиливает неопределенность поддержки Украины, американские коллеги должны найти выход из тупика, - Боррель
Об этом он сообщил в своем блоге после визита в Украину, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе нашей миссии в Украине поступила новость о том, что во избежание так называемого "закрытия" Конгресс США принял двухпартийный законопроект, который не включал поддержку Украины. Несмотря на активное участие администрации Байдена, это усиливает неопределенность относительно будущей поддержки этой страны США. В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика", - написал Боррель.
Он добавил, что если подобная ситуация продолжится в будущем, это повысит ответственность Евросоюза.
Дипломат заявил, что ЕС укрепляет оборонное сотрудничество с Украиной, а мир должен быть установлен на справедливых условиях Киева.
"Мы послали сильный сигнал России: мы продолжаем и будем полностью поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет", - резюмировал он.