Сутки на Донетчине: под огнем Константиновка, Угледар и Сиверск

Враг продолжает наносить удары по территории Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - ранили 4 человека, повредили 19 частных домов, 10 многоэтажек, котельную, газопровод и линию электропередач.

На Волновахском направлении дважды под обстрел попал Угледар – без жертв.

"На Донецком направлении россияне повредили агропредприятие в Ласточкино Очеретинской громады.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде поврежден дом", - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, на Лисичанском направлении из артиллерии обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады, а также Сиверск – без жертв и разрушений.