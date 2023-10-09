Сутки на Донетчине: под огнем Константиновка, Угледар и Сиверск
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Враг продолжает наносить удары по территории Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Как отмечается, накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Константиновке - ранили 4 человека, повредили 19 частных домов, 10 многоэтажек, котельную, газопровод и линию электропередач.
На Волновахском направлении дважды под обстрел попал Угледар – без жертв.
"На Донецком направлении россияне повредили агропредприятие в Ласточкино Очеретинской громады.
На Горловском направлении в Часовоярской громаде поврежден дом", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, на Лисичанском направлении из артиллерии обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады, а также Сиверск – без жертв и разрушений.