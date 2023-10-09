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ЕС не начнет переговоры о вступлении с другими странами без решения относительно Украины, - Стефанишина

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євросоюз
Евросоюз не начнет переговоры по вступлению других стран, пока не будет решен вопрос по Украине.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Нельзя исключать, что условная Венгрия, которая дружит с РФ и имеет собственные интересы, в частности по вопросу нацменьшинств, может наложить свое вето на начало переговоров. Или Польша, несмотря на союзничество в войне, может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, которое в последнее время обострило отношения между Киевом и Варшавой.

Поэтому сейчас, по словам Стефанишиной, основная задача Украины - построение консенсуса внутри Евросоюза. Для этого Киев проводит активную индивидуальную работу с каждой столицей ЕС.

"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения относительно Украины", - добавила вице-премьер.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Тим часом наші полудурки жодного закону не впровадили, жодної реформи, яка є умовою вступу в ЄС.
    Натомість жирна морда, яка очолює парламент, дрожащім голоском розповідала журналістам що його 18 річний син і 25 донька перебувають в Україні, навчаються в Київському вузі. Але ж соцмережі тих персон свідчать що вони перебувають то в Британії, то в Австрії.
  • Виталий 6b40280c
    А ЕС то знает про это? Или очередные "зеленые фантазии", которые не так поняли?
  • Герхард
    Може Стефанішиній кульок на голові зав'язати, щоб вона припинила цей безглуздий спам?
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