ЕС не начнет переговоры о вступлении с другими странами без решения относительно Украины, - Стефанишина

Евросоюз не начнет переговоры по вступлению других стран, пока не будет решен вопрос по Украине.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Нельзя исключать, что условная Венгрия, которая дружит с РФ и имеет собственные интересы, в частности по вопросу нацменьшинств, может наложить свое вето на начало переговоров. Или Польша, несмотря на союзничество в войне, может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, которое в последнее время обострило отношения между Киевом и Варшавой.

Поэтому сейчас, по словам Стефанишиной, основная задача Украины - построение консенсуса внутри Евросоюза. Для этого Киев проводит активную индивидуальную работу с каждой столицей ЕС.

"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения относительно Украины", - добавила вице-премьер.

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