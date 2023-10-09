Партнерство России с Ираном укрепилось на фоне полномасштабного вторжения Москвы в Украину, - британская разведка
Об этом говорится в аналитическом отчете разведки Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
"Международная изоляция заставила Россию перенаправить свои внешнеполитические усилия в сторону раньше менее желаемого партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку. Иранская военная помощь российской кампании в Украине включала сотни ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские боеприпасы. Иранские дроны стали ключевым элементом российской кампании дальних ударов по Украине. Эта договоренность теперь расширена, чтобы включать сборку и производство этих БПЛА по лицензии на предприятии в России", - говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что также фиксируют укрепление российско-иранских дипломатических и экономических связей.
"Взаимодействие России с Ираном через многонациональные форумы почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашение присоединиться к экономическому форуму БРИКС", – добавляют в британской разведке.
Недавно Иран заявил, что Россия инвестирует в Иран 2,76 млрд долларов США в 2022-23 годах.
"Экономические связи, скорее всего, будут углубляться, поскольку Россия стремится смягчить санкции", – указывают аналитики.