В течение недели оккупанты обстреляли 13 приграничных населенных пунктов Черниговской области
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Враг продолжает наносить удары по приграничной Черниговщине. За неделю россияне 29 раз обстреляли 13 приграничных населенных пунктов.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано 226 взрывов. Противник нанес два авиационных удара с использованием вертолета. Повреждена гражданская инфраструктура: частные дома, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.