Возможности ХАМАС "серьезно ослаблены" после авиаударов по Газе, продолжаются бои в нескольких местах вокруг сектора, - Армия Израиля

Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате продолжавшихся до утра понедельника авиаударов по Газе. В настоящее время продолжаются бои в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.

Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и The Times of Israel.

Как отмечается, удары были нанесены по зданиям, в которых размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, в том числе по трехэтажному командному центру.

Также ЦАХАЛ сообщил, что атакам подверглись: командный пункт, принадлежащий высокопоставленному оперативнику военно-морских сил ХАМАС, оперативный центр ХАМАС в мечети в городе Джабалия, разведывательный объект и дополнительный объект, использующийся ХАМАС.

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The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля отмечает, что бои между израильскими войсками и террористами ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.

"Мы все еще боремся. Есть от семи до восьми открытых мест вокруг Газы, где у нас все еще есть воины, борющиеся с террористами. Мы думали, что до вчерашнего дня у нас будет полный контроль. Я надеюсь, что до конца дня мы это сделаем", - заявил представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт.