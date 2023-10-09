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Возможности ХАМАС "серьезно ослаблены" после авиаударов по Газе, продолжаются бои в нескольких местах вокруг сектора, - Армия Израиля

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Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате продолжавшихся до утра понедельника авиаударов по Газе. В настоящее время продолжаются бои в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.

Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и The Times of Israel.

Как отмечается, удары были нанесены по зданиям, в которых размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, в том числе по трехэтажному командному центру.

Также ЦАХАЛ сообщил, что атакам подверглись: командный пункт, принадлежащий высокопоставленному оперативнику военно-морских сил ХАМАС, оперативный центр ХАМАС в мечети в городе Джабалия, разведывательный объект и дополнительный объект, использующийся ХАМАС.

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The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля отмечает, что бои между израильскими войсками и террористами ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.

"Мы все еще боремся. Есть от семи до восьми открытых мест вокруг Газы, где у нас все еще есть воины, борющиеся с террористами. Мы думали, что до вчерашнего дня у нас будет полный контроль. Я надеюсь, что до конца дня мы это сделаем", - заявил представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

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Топ комментарии

  • Огусто
    Але ж бо бикота підготовлена, їх готовили, озброювали з розрахунком не на три дня війни. Судячи з усього Моссад знав та попереджав. Та влада, як кругом ****; ніхто не хотів навіть слухати про можливу війну, бо в мирі завжди краще жити, чим сіяти паніку і так далі.
    Зелена ботва, ***** заразна.
  • Wild MadDog
    Допоки МОССАД не знищить усіх "режисерів" та спонсорів терору на мацкві та тегерані - от до того часу можливості КВІР, Хамасу, Хеззболи, Аль-Каїди не ослабнуть. Факт
  • Nameless One e6a8d398
    Та блін, НАСРАТИ на них!!! В нас своя війна, а вони в свій час казали не негнетани (як і зелені блазні), та відмовлялись хоч якось допомогти. Тільки крадунів - олегархів з їх грошами до себе забрали.

    Насрати на них! Нехай самі є**ться як хочуть!!!
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