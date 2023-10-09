Если Украина проиграет, это будет конец Европы, - Кулеба

Война РФ против Украины является экзистенциальной войной для Европы, поэтому европейцы не могут позволить себе не победить с Украиной.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все жили ожиданиями скорой войны. И Путин жил ожиданием скорой войны, только он иначе себе это представлял.

Нарратив такой - если это продлится долго, мы все равно будем с вами столько, сколько нужно для вашей победы. Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", – подчеркнул министр.

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