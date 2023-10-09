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Если Украина проиграет, это будет конец Европы, - Кулеба

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дмитро,кулеба
Война РФ против Украины является экзистенциальной войной для Европы, поэтому европейцы не могут позволить себе не победить с Украиной.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все жили ожиданиями скорой войны. И Путин жил ожиданием скорой войны, только он иначе себе это представлял.

Нарратив такой - если это продлится долго, мы все равно будем с вами столько, сколько нужно для вашей победы. Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", – подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • ОЛЕГ СТАВИНОГА
    "Ми всі жили очікуваннями швидкої війни"....а хто тоді казав готуватись до шашликів ? Чи ми живемо у різних країнах з Кулєбою?
  • Чайка Київ
    Досить шантажувати.
    Час ВПРОВАДЖУВАТИ ПОВНОЦІННІ реформи, а не замилювати очі. БОРОТИСЯ з провладними корупціонерами, а не займатись їх легалізацію, через "співпрацю зі слідством"
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