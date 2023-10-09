Российский удар по селу Гроза в Харьковской области: 5 человек считаются пропавшими без вести
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В настоящее время идентифицированы 49 тел погибших в результате удара российских оккупационных войск по селу Гроза на Харьковщине.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими 5 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, 52 лица, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза на Харьковщине поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.