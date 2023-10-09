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Дискуссии относительно сельского хозяйства будут самыми трудными во время переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Кулеба

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кулеба
Дискуссии относительно сельского хозяйства будут самыми сложными при переговорах о вступлении Украины в Евросоюз, но это не станет препятствием на пути страны к членству.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИДа прокомментировал актуальный спор между Украиной и странами ЕС по экспорту украинской агропродукции.

"Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми тяжелыми при переговорах о вступлении Украины в ЕС. Агрополитика Европейского Союза вызывает и сейчас много нареканий внутри Союза", - отметил Кулеба.

По его словам, аграрная политика ЕС может изменяться как под давлением внутренних факторов, так и под влиянием перспективы членства Украины.

"Но не вижу никакого риска, чтобы тема сельского хозяйства стала препятствием на пути Украины к членству в ЕС. Будут найдены решения", – констатировал министр.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Тут с войной не понятно что, на это надо все усилия, а они в облаках летают, о каком то вступлении в ЕС мечтают.
  • valentyna 7f6f0f14
    А корупції вищого ешелону? Скільки країн вам уже на це сказали? Замилювання, бо зерно не є причиною відмови, а ось гниль керуючої партії, то таки так
  • Націонал Патріот 81
    Ось тут, треба здатися в полон до ЄС, гірше точно вже не буде.. а от що через 10років такого полону ми будемо півсвіту годувати - це факт..
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