Дискуссии относительно сельского хозяйства будут самыми трудными во время переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Кулеба

Дискуссии относительно сельского хозяйства будут самыми сложными при переговорах о вступлении Украины в Евросоюз, но это не станет препятствием на пути страны к членству.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИДа прокомментировал актуальный спор между Украиной и странами ЕС по экспорту украинской агропродукции.

"Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми тяжелыми при переговорах о вступлении Украины в ЕС. Агрополитика Европейского Союза вызывает и сейчас много нареканий внутри Союза", - отметил Кулеба.

По его словам, аграрная политика ЕС может изменяться как под давлением внутренних факторов, так и под влиянием перспективы членства Украины.

"Но не вижу никакого риска, чтобы тема сельского хозяйства стала препятствием на пути Украины к членству в ЕС. Будут найдены решения", – констатировал министр.

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