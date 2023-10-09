ОК "Південь" о вероятности прорыва оккупантов на правобережье Херсонщины: Наша оборона плотная, продвижение врага не предполагается

Вражеские ДРГ систематически пытаются маневрировать на временно оккупированной территории Херсонской области, но Силы обороны Украины успешно уничтожают диверсантов и надежно держат оборону в районе реки Днепр.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Офицер отметила, что благодаря крепкой и плотной обороне ВСУ у российских захватчиков нет возможности перебраться с левого берега Херсонской области на правый, и такой сценарий "не рассматривается адекватными людьми".

При этом Гуменюк обратила внимание, что оккупанты все же могут предпринять подобную попытку.

"Мы понимаем, что имеем дело с достаточно неадекватным врагом. Наша оборона достаточно плотная и продвижение врага не предполагается", - сказала Гуменюк.

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Также представитель Сил обороны Юга Украины высказалась о действиях российских диверсионно-разведывательных групп на этом участке фронта и отражении бойцами ВСУ атак противника.

По словам Гуменюк, интервенты, в частности, пытаются имитировать активность в районе островов, где за минувшие сутки украинские защитники уничтожили семь лодок, на которых пытались маневрировать российские ДРГ.

Ужесточение вражеских авиаударов и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам в западной части Херсонской области она связывает с опасениями российских оккупантов относительно накопления сил и средств ВСУ "непосредственно перед определенным продвижением в их сторону".

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