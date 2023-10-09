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ВАКС закрыл дело "Роттердам+"

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роттердам,вугіль
9 октября 2023 во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела "Роттердам+" по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК РФ, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после сообщения лицу о подозрении.

Об этом сообщили на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Не завадило б "зелені" відповісти і за кримінальне переслідування опозиції по фейковим звинуваченням, а у цьому приймала участь величезна кількість прокурорів, багато хто з СБУ не кажучи вже про певні медійні організації котрі роздмухували ці справи та посадовців котрі робили гучні звинувачувальні заяви роблячи це протизаконно включаючи Зеленського котрий неодноразово називав "злочинцями" тих котрі не були визнані такими ані судом ані навіть слідством!!!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Це вже четверте подібне рішення ВАКС котре неодноразово припиняло цю фейкову справу, але прокуратура, від котрої ЗЕзидент вимагав покарання безвинних по справі "шитій білими нитками", намагалася добитися свого. Сподіваюсь це вже остаточне рішення і ОПа Зеленського нарешті припинить свої протизаконні спроби продовжувати політичні переслідування по висмоктаним з пальців звинуваченням!!!
  • valentyna 7f6f0f14
    А зелена енергетика для орків від брата оп ? Суддя голий чи як там його. Там усе не на часі, бо війна.
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