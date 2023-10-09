ВАКС закрыл дело "Роттердам+"
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9 октября 2023 во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела "Роттердам+" по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК РФ, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после сообщения лицу о подозрении.
Об этом сообщили на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.
Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.