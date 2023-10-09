Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС возможно до конца года, если не будет форс-мажоров, - Кулеба

В настоящее время Верховная Рада принимает законопроект для начала переговоров с ЕС о членстве.

Об этом в интервью Forbes заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Верховная Рада способна принять проекты законов, необходимых для начала переговоров с ЕС.

"Для этого парламента это тест на патриотизм. Он должен его пройти. Пока что голосуют. Есть большинство, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ведет этот процесс через рифы украинского парламентаризма.

Если не произойдет каких-либо форс-мажоров и не будут выдвинуты какие-либо новые требования или рекомендации или подрекомендации, думаю, что мы откроем переговоры до конца этого года", - объяснил глава МИД.

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