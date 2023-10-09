Иран помогает РФ исключительно для собственной выгоды, - Кулеба

В мировой дипломатии, развернувшейся вокруг Ирана, Тегеран имеет выгодную позицию в отношениях с разными странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

По его мнению, Тегеран помогает Москве исключительно для собственной выгоды.

Министр прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что Россия начинает переговоры с Ираном о поставках ей ракет и "реактивных" ударных дронов-камикадзе.

"Не секрет, что Россия хочет получить от Ирана ракеты. Западные страны пытаются это предотвратить, поэтому вокруг Ирана происходит "очень активная дипломатия", - отметил глава МИД.

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Министр ответил на вопрос, кто побеждает в этих переговорах – Россия или Запад.

"Ситуация шаткая. И для России, и для нас. Иран здесь в выгодной позиции. Они чувствуют, что у них в руках есть актив, которым они могут оперировать в отношениях с разными игроками", - подчеркнул он.

По убеждению Кулебы, помогая Москве, Тегеран прежде всего думает о своих собственных интересах, а не о том, "как бы еще помочь России".

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