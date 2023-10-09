Иран помогает РФ исключительно для собственной выгоды, - Кулеба
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.
По его мнению, Тегеран помогает Москве исключительно для собственной выгоды.
Министр прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что Россия начинает переговоры с Ираном о поставках ей ракет и "реактивных" ударных дронов-камикадзе.
"Не секрет, что Россия хочет получить от Ирана ракеты. Западные страны пытаются это предотвратить, поэтому вокруг Ирана происходит "очень активная дипломатия", - отметил глава МИД.
Министр ответил на вопрос, кто побеждает в этих переговорах – Россия или Запад.
"Ситуация шаткая. И для России, и для нас. Иран здесь в выгодной позиции. Они чувствуют, что у них в руках есть актив, которым они могут оперировать в отношениях с разными игроками", - подчеркнул он.
По убеждению Кулебы, помогая Москве, Тегеран прежде всего думает о своих собственных интересах, а не о том, "как бы еще помочь России".