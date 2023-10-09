Новости

Иран помогает РФ исключительно для собственной выгоды, - Кулеба

1 82410
иран
В мировой дипломатии, развернувшейся вокруг Ирана, Тегеран имеет выгодную позицию в отношениях с разными странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

По его мнению, Тегеран помогает Москве исключительно для собственной выгоды.

Министр прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что Россия начинает переговоры с Ираном о поставках ей ракет и "реактивных" ударных дронов-камикадзе.

"Не секрет, что Россия хочет получить от Ирана ракеты. Западные страны пытаются это предотвратить, поэтому вокруг Ирана происходит "очень активная дипломатия", - отметил глава МИД.

Также читайте: Партнерство России с Ираном укрепилось на фоне полномасштабного вторжения Москвы в Украину, - британская разведка

Министр ответил на вопрос, кто побеждает в этих переговорах – Россия или Запад.

"Ситуация шаткая. И для России, и для нас. Иран здесь в выгодной позиции. Они чувствуют, что у них в руках есть актив, которым они могут оперировать в отношениях с разными игроками", - подчеркнул он.

По убеждению Кулебы, помогая Москве, Тегеран прежде всего думает о своих собственных интересах, а не о том, "как бы еще помочь России".

Читайте также: Иран помог спланировать атаку на Израиль, - WSJ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Герхард
    Афігеть одкровення.
    А ми думали, що мусульманські фундаменталісти прихильники руських скрєп та РПЦ
  • Ig Shu
    Основний девіз влади Шапіто 95- ми хитрожопі настільки, що довели все до краху держави, основне, що не своєї історичної де й доживатимуть у ситій старості, але надіюсь, що повиздихають від передозів.
  • Олег Каз
    Іран перейшов дорогу ЦИХАЛУ...
    Повірив ***** та китаю...
    Ну, то тепер хай відгребає...
    За кого вони євреїв мають?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости