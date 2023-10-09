Кулеба исключил возможность территориальных уступок РФ: Даже не думайте об этом!

Украина ни при каких обстоятельствах не согласится на какие-либо территориальные уступки России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

"Мой мозг сейчас занимается решением более неотложных проблем. На горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту", - отметил он.

"Возможно, условно говорят – освобождаем Токмак и Мелитополь, и нужно садиться за стол переговоров. Приведу фразу министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которую она сказала на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 2 октября в Киеве: "Будущее Украины – в Европейском Союзе. В нашей общности свободы. И скоро она будет простираться от Лиссабона до Луганска". Для дипломатов эта фраза звучит не просто красиво, а с двойным смыслом. Ранее она звучала "Европа от Лиссабона до Владивостока", - отмечает Кулеба.

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"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-то территориальные уступки – даже не думайте об этом. Если кто-то решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор ", - добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что вывод российских войск с территории Украины может являться условием для начала переговоров с РФ.

"Если я увижу, по крайней мере, начало этого вывода и буду уверен, что это реальный вывод, а не декорация, я пойму - они настроены на переговоры. Но это не означает автоматического согласия Украины на переговоры. Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы можно было ей поверить с первого слова или шага", - резюмирует Кулеба.

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