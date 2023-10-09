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Пенсионный фонд предлагает отказаться от бумажных пенсионных удостоверений

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посвідчення,пенсійне
Пенсионный фонд предлагает ввести пенсионное удостоверение в электронной форме без изготовления бумажного документа, подтверждающего назначение пенсии.

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления ПФУ обнародован для обсуждения на сайте ОПО Объединений профсоюзов.

Предусмотрено, что по желанию лица, которому назначена пенсия, ему может быть сформировано пенсионное удостоверение в электронной форме (е-пенсионное удостоверение) без изготовления бумажного или электронного пенсионного удостоверения.

Е-пенсионное удостоверение будет формироваться средствами портала "Дія" с помощью мобильного приложения "Дія" и будет иметь одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Такое пенсионное удостоверение можно будет использовать без дополнительного предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме, электронного пенсионного удостоверения или платежной карты, одновременно являющейся пенсионным удостоверением.

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Е-пенсионное удостоверение содержит уникальный электронный идентификатор (штрих-код, цифровой код, QR-код).

Как отмечается, постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Топ комментарии

  • Tychus Findlay
    Знову примус до встановлення додатку написаного підкацапними конторами. Ідіть у сраку з вашою, зельоною дією.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А давайте ми всю владу запихнемо в телефонну ''дію'' а те все кодло дармоїдів розженемо! Уявляєте яка буде економія коштів, і телефон хабарі не бере.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Так це новим пенсіонерам чи вже старим? Якщо новоспеченим то може й так, а тим кому близько 80-ти років, а ще ноги носять, як їм розібратись в тій Дії та і взагалі користуватись смартфоном. Звичайно є винятки в кого ще мізки впорядку, але їх дуже мало.
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