Пенсионный фонд предлагает отказаться от бумажных пенсионных удостоверений

Пенсионный фонд предлагает ввести пенсионное удостоверение в электронной форме без изготовления бумажного документа, подтверждающего назначение пенсии.

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления ПФУ обнародован для обсуждения на сайте ОПО Объединений профсоюзов.

Предусмотрено, что по желанию лица, которому назначена пенсия, ему может быть сформировано пенсионное удостоверение в электронной форме (е-пенсионное удостоверение) без изготовления бумажного или электронного пенсионного удостоверения.

Е-пенсионное удостоверение будет формироваться средствами портала "Дія" с помощью мобильного приложения "Дія" и будет иметь одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Такое пенсионное удостоверение можно будет использовать без дополнительного предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме, электронного пенсионного удостоверения или платежной карты, одновременно являющейся пенсионным удостоверением.

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Е-пенсионное удостоверение содержит уникальный электронный идентификатор (штрих-код, цифровой код, QR-код).

Как отмечается, постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.