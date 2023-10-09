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Военные администрации должны помогать в усилении мобильных огневых групп, - Игнат

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Мобильные огневые группы позволяют увеличивать процент сбивания "шахедов".

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это наше общее дело, всех Сил обороны и военных администраций. Они тоже могут приобщиться к предоставлению необходимых средств. Я понимаю, что оружие они не купят, но все же прожекторы, какое-то тепловизионное оборудование, пикапы - это в силах администраций, чтобы помогать войску в этом", - отметил он.

По словам Игната, роль мобильных огневых групп крайне важна, учитывая увеличение количества российских шахедов для атак по энергетической инфраструктуре Украины.

"Создание мобильных огневых групп – вынужденный шаг, потому что сбивать шахеды приходится всюду. К сожалению, они летят по разным маршрутам, именно поэтому мобильные огневые группы позволяют увеличивать процент сбивания беспилотников типа "шахед", – пояснил Игнат.

Мобильным группам, отметил спикер, нужно предоставить необходимое вооружение.

"Оснащение их нуждается не в обычном стрелковом оружии, не в обычных крупнокалиберных пулеметах. Для того, чтобы эффективнее работать, нужно специализированное оружие, способное на 100% уничтожать БПЛА - это зенитные пушки, имеющие радиолокационные средства, чтобы обнаруживать цели и уничтожать их одной очередью", – отметил Игнат.

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