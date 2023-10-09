Вражеские самолеты, сбрасывающие КАБы, нужно отгонять подальше от границ. Нужны средства, - Игнат
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня утро началось с активности тактической авиации. Сейчас около 20-30 воздушных целей находятся в воздушном пространстве по всей линии разграничения. В частности, это самолеты Су-34, Су-35, наносящие удары именно управляемыми авиабомбами, против которых, к сожалению, сейчас у нас нет средств. Не против самих бомб, а против сбрасывающих их самолетов. Эти бомбы сбивать теоретически можно, но фактически очень сложно", - сообщил Игнат.
Он добавил, что вражеские самолеты не заходят в воздушное пространство Украины, опасаясь украинской системы ПВО, поэтому наносят удары с расстояния.
"Самолет не может подлететь близко, потому что он будет в зоне поражения нашей ПВО. Именно поэтому 70 км - это 50 км до линии столкновения и 20-30 км еще может допланировать к своей цели. Поэтому нам нужны средства, которые могут доставать российские самолеты и угрожать им в том или ином регионе, отгонять их подальше от границ", - подчеркнул спикер.