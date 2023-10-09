Атака ХАМАС на Израиль: Блинкен призвал ОАЭ, Турцию и Саудовскую Аравию к дальнейшему взаимодействию

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов по поводу нападения террористов ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Как отмечается, госсекретарь в разговоре с главами МИД призвал страны к взаимодействию.

Также Блинкен отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов прекращению атаки ХАМАС и освобождению всех заложников.

Как добавил Миллер, в разговоре с главой МИД ОАЭ Блинкен подтвердил право Израиля на самооборону.

Читайте также: Атака ХАМАС на Израиль не является попыткой отвлечь внимание Запада от войны в Украине, - Блинкен

Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле - 2 гражданки Украины.

Также читайте: ХАМАС и Россия – одинаковое зло, террору нельзя дать ни одного шанса, - Зеленский