Атака ХАМАС на Израиль: Блинкен призвал ОАЭ, Турцию и Саудовскую Аравию к дальнейшему взаимодействию
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Как отмечается, госсекретарь в разговоре с главами МИД призвал страны к взаимодействию.
Также Блинкен отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов прекращению атаки ХАМАС и освобождению всех заложников.
Как добавил Миллер, в разговоре с главой МИД ОАЭ Блинкен подтвердил право Израиля на самооборону.
Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.
Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.
Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.
Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.
По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле - 2 гражданки Украины.