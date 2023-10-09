Укрытия в детсадах Киева будут доступны только для персонала и детей, - КМВА

В ночное время укрытиями смогут пользоваться все граждане.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно решению Совета обороны Киева и соответственно постановлению Кабинета Министров, с сегодняшнего дня вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города Киева. Изменения касаются исключительно объектов дошкольного образования. Отныне укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса - то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут воспользоваться этими укрытиями. Эти правила будут действовать только во время работы дошкольных образовательных учреждений", - отметил глава военной администрации Сергей Попко.

В то же время, в ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане.

"Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей", - добавили в КГВА.

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