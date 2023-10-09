Войска Израиля возобновили контроль над всеми приграничными с Газой городами, - спикер ЦАХАЛ
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил спикер ЦАХАЛа.
По его словам, случаи столкновений между военными за последние несколько часов были "единичными". Пока ни в одном из городков боевых действий нет.
Он рассказал, что армия Израиля эвакуировала 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию других в ближайший день.
В то же время представитель добавил, что боевики ХАМАС все еще могут быть в некоторых городах.
Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.
Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.
Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.
Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.
По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле - 2 гражданки Украины.