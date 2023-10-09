Войска Израиля возобновили контроль над всеми приграничными с Газой городами, - спикер ЦАХАЛ

Израильские войска возобновили контроль над всеми городами на границе с Газой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил спикер ЦАХАЛа.

По его словам, случаи столкновений между военными за последние несколько часов были "единичными". Пока ни в одном из городков боевых действий нет.

Он рассказал, что армия Израиля эвакуировала 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию других в ближайший день.

В то же время представитель добавил, что боевики ХАМАС все еще могут быть в некоторых городах.

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Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле - 2 гражданки Украины.

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