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В НАТО не должно быть места для усталости от войны. Мы должны поддерживать Украину, – премьер Дании Фредериксен

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фредериксен
В Североатлантическом альянсе не должно быть места для усталости от войны в Украине. Вторжение РФ представляет угрозу идеям, на которых было построено НАТО, - свободе и демократии.

Об этом премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила во время выступления на парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене. Ее цитирует издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Храбрые украинские мужчины и женщины борются на поле боя. Они - лицо добра, противостоящего злу. Это (вторжение - Ред.) представляет угрозу идеям, на которых построен наш Альянс – свободе, демократии, верховенству права", – заявила Фредериксен .

Она отметила, что "мы должны быть с Украиной до конца".

"Никто из нас не может говорить об усталости от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе", - подчеркнула премьер Дании.

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Она подчеркнула, что глава Кремля Владимир Путин просчитался, думая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "останутся только словами".

"Украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и вскоре Украина также будет летать на наших F-16", – добавила Фредериксен.

Министр также призвала представителей других стран НАТО расширить коалицию, которая поставляет F-16 и проводит необходимую подготовку украинских пилотов.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    https://www.youtube.com/@PoroshenkoPetro

    https://www.youtube.com/@PoroshenkoPetro Петро Порошенко https://www.youtube.com/post/UgkxRLoT9AHFuedsp99rVl3heP3NGb2KL5eG 1 час назад

    Дякую Прем'єр-міністру Данії за потужні сигнали підтримки України на Парламентській асамблеї НАТО у Копенгагені.
    Більше зброї, більше танків, більше військової допомоги нашій державі. Данія планує надати Україні 19 літаків F-16 та розширити програму підготовки українських пілотів.
    Мав честь особисто передати пані Прем'єрці слова вдячності від українських героїв на фронті.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    З часу московських війн та убивства ЛЮДЕЙ у Нагірному Карабасі, Молдові, Грузії, Чечні, а тепер 10 років в Україні….
    Не «утомлюватися» треба від мовчазного глибокого зтурбування, а нищити московських терористів, які убили і пасажирів МН17!!
    *****, як гопник з підворотні, а два надолбня - китай та іран, нацьковують і провокують СУСІДІВ цим гопником
  • Ан Мур
    https://t.me/PresidentPoroshenko/7297 Петро Порошенко з Данії:



    Був радий передати Кронпринцу Фредеріку слова глибокої вдячності королівській родині за щиру підтримку України та гуманітарну допомогу українським громадянам, які знайшли прихисток від війни у дружній Данії.

    Разом ми сила і обов'язково переможемо!
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