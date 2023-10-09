В НАТО не должно быть места для усталости от войны. Мы должны поддерживать Украину, – премьер Дании Фредериксен

В Североатлантическом альянсе не должно быть места для усталости от войны в Украине. Вторжение РФ представляет угрозу идеям, на которых было построено НАТО, - свободе и демократии.

Об этом премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила во время выступления на парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене. Ее цитирует издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Храбрые украинские мужчины и женщины борются на поле боя. Они - лицо добра, противостоящего злу. Это (вторжение - Ред.) представляет угрозу идеям, на которых построен наш Альянс – свободе, демократии, верховенству права", – заявила Фредериксен .

Она отметила, что "мы должны быть с Украиной до конца".

"Никто из нас не может говорить об усталости от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе", - подчеркнула премьер Дании.

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Она подчеркнула, что глава Кремля Владимир Путин просчитался, думая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "останутся только словами".

"Украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и вскоре Украина также будет летать на наших F-16", – добавила Фредериксен.

Министр также призвала представителей других стран НАТО расширить коалицию, которая поставляет F-16 и проводит необходимую подготовку украинских пилотов.

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