В НАТО не должно быть места для усталости от войны. Мы должны поддерживать Украину, – премьер Дании Фредериксен
Об этом премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила во время выступления на парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене. Ее цитирует издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"Храбрые украинские мужчины и женщины борются на поле боя. Они - лицо добра, противостоящего злу. Это (вторжение - Ред.) представляет угрозу идеям, на которых построен наш Альянс – свободе, демократии, верховенству права", – заявила Фредериксен .
Она отметила, что "мы должны быть с Украиной до конца".
"Никто из нас не может говорить об усталости от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе", - подчеркнула премьер Дании.
Она подчеркнула, что глава Кремля Владимир Путин просчитался, думая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "останутся только словами".
"Украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и вскоре Украина также будет летать на наших F-16", – добавила Фредериксен.
Министр также призвала представителей других стран НАТО расширить коалицию, которая поставляет F-16 и проводит необходимую подготовку украинских пилотов.