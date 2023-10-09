Россия для дискредитации ВСУ передала террористам ХАМАС захваченное в Украине западное оружие, - ГУР

Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАС на Государство Израиль для масштабной провокации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское гру уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. - отмечают в ГУР.

Также сообщается, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.

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"Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров", – резюмировали в ГУР.