Оккупанты на семь часов перекроют движение по Крымскому мосту в связи с "проведением ремонтно-восстановительных работ"
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Во вторник, 10 октября, российские захватчики закроют движение по Крымскому мосту на семь часов в связи с "проведением ремонтно-восстановительных работ".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Крым.Реалии".
"10 октября перекроют движение по Керченскому (Крымскому) мосту, сообщил советник российского "главы" Крыма Олег Крючков", – говорится в сообщении.
Как отмечается, мост будет перекрыт с 10.00 до 17.00 в связи с "проведением ремонтно-восстановительных работ".
В то же время, не сообщается, какие именно восстановительные работы будут проводиться.