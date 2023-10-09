ВСУ преуспевают западнее Вербового, за сутки на Таврическом направлении уничтожили почти 150 оккупантов и 6 единиц военной техники противника, - Силы обороны

На Таврическом направлении враг в основном совершает пехотные штурмы. За сутки россияне нанесли 8 авиационных ударов, совершили 455 артобстрелов, кроме того, произошло 18 боевых столкновений.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Имеем определенный успех западнее Вербового. На запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области. Общие потери врага за минувшие сутки - 147 человек, уничтожено 6 единиц вражеской военной техники, в том числе 2 танка, 3 бронированные машины артиллерийскую систему", - говорится в сообщении.

Наши ракетные войска и артиллерия выполнили 795 задач. ВСУ продолжают громить вражеские тылы, в воздух взлетели 3 склада боеприпасов разного уровня. Тактика врага остается неизменной – в основном оккупанты совершают пехотные штурмы.

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"На важнейших для врага направлениях он использует десантные войска и морскую пехоту, но вперед пускает мобилизованных бойцов и "шторм Z". На прошлой неделе более 30 оккупантов сдались в плен", - добавил Штупун.