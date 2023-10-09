На данный момент есть более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля из-за отмены авиарейсов. Работаем над поиском других путей выезда, - МИД

Украинцы, находящиеся в Израиле, не могут уехать из-за массовой отмены авиарейсов. В настоящее время идет работа над поиском других путей для их возвращения домой.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Сейчас у нас более 100 обращений от украинцев, которые не могут уехать из Израиля. Дело в том, что на фоне обострения ситуации в сфере безопасности авиакомпании начали массово отменять авиарейсы... И наши граждане не могут уехать. Поэтому наше посольство сейчас формирует список граждан, нуждающихся в помощи", - отметил он.

По его словам, МИД, посольство и представители других ведомств работают над поиском других путей выезда украинцев из Израиля.

Николенко отметил, что граждане Украины, которые уже есть в списке, должны ожидать от украинского посольства инструкций относительно дальнейших действий.

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"Также людей, которые столкнулись с проблемами, но еще не сообщили посольству, просим выйти на связь с дипломатами, чтобы у нас была контактная информация, и чтобы когда будут конкретные решения, мы смогли их проинформировать", - добавил спикер.

По словам Николенко, в целом на консульском учете посольства Украины в Израиле находятся 14 тыс. украинцев, но эта цифра может быть больше.

"Мы знаем о том, что, к сожалению, в результате боевых действий погибли две украинки, есть подтверждение их смерти. Также есть информация о возможной гибели еще двух украинцев вблизи Сектора Газа и одного украинца в самом палестинском анклаве", - уточнил он.

Николенко добавил, что официального подтверждения информации нет. Дипломаты выясняют ситуацию. Другой информации о пострадавших украинцах пока не поступало.

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