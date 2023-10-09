САП просит ВАКС отстранить от должности мэра Сум Лысенко, которого задержали на взятке в 2,13 млн грн

9 октября 2023 года прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере - 2 130 000 гривен.