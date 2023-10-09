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САП просит ВАКС отстранить от должности мэра Сум Лысенко, которого задержали на взятке в 2,13 млн грн

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лисенко
9 октября 2023 года прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере - 2 130 000 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, о рассмотрении указанного ходатайства будет уведомлено дополнительно.

САП напоминает, что 03.10.2023 САП и НАБУ сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры Сумской области. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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