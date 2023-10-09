Родным погибшим и пострадавшим от удара РФ по Грозе выплатят денежную помощь

Родственники погибших и пострадавшие от террористической атаки в селе Гроза Харьковской области получат денежную помощь из областного бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую ОВА, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Соответствующее решение сегодня приняла совместная комиссия ХОВА и Харьковского областного совета.

Так, согласно решению Комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации, из областного бюджета будет выделено по 30 тыс. грн помощи 37 семьям погибших в селе Гроза. Еще 6 семей, где пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, получат по 50 тысяч гривен.

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Кроме того, начальник ОВА сообщил, что продолжается работа над привлечением международных партнеров Украины к помощи пострадавшим в с. Гроза. В частности, уже достигнуты договоренности с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ относительно выплат 6600 грн на каждого пострадавшего ребенка и каждой пострадавшей семье, где есть дети. Также у ХОВА есть договоренность с французской гуманитарной организацией ACTED, являющейся партнером ООН, о выплатах 10800 грн на каждое пострадавшее лицо.

Напомним, 52 лица, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза на Харьковщине поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.