На Херсонщине будут судить по подозрению в коллаборационизме трех жителей, во время оккупации ставших "главами громад"

На Херсонщине будут судить трех местных жителей, которые во время временной оккупации региона пошли на сотрудничество с врагом и заняли должности так называемых "глав громад".