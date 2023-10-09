На Херсонщине будут судить по подозрению в коллаборационизме трех жителей, во время оккупации ставших "главами громад"
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На Херсонщине будут судить трех местных жителей, которые во время временной оккупации региона пошли на сотрудничество с врагом и заняли должности так называемых "глав громад".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Как отмечается, двое из них возглавили Тавричанское и Малокаховское территориальные управления Каховской оккупационной администрации. Еще одна стала "председателем" села Кардашинка Скадовского района Херсонской области.
"На этих псевдодолжностях обвиняемые помогают врагу внедрять оккупационный режим на захваченных территориях региона и легализовать власть страны-агрессора", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области направлены в суд обвинительные акты в отношении трех местных жителей по факту коллаборационизма (ч. 5. ст. 111-1 УК Украины).