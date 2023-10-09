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На Херсонщине будут судить по подозрению в коллаборационизме трех жителей, во время оккупации ставших "главами громад"

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суд,фемида
На Херсонщине будут судить трех местных жителей, которые во время временной оккупации региона пошли на сотрудничество с врагом и заняли должности так называемых "глав громад".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Как отмечается, двое из них возглавили Тавричанское и Малокаховское территориальные управления Каховской оккупационной администрации. Еще одна стала "председателем" села Кардашинка Скадовского района Херсонской области.

"На этих псевдодолжностях обвиняемые помогают врагу внедрять оккупационный режим на захваченных территориях региона и легализовать власть страны-агрессора", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области направлены в суд обвинительные акты в отношении трех местных жителей по факту коллаборационизма (ч. 5. ст. 111-1 УК Украины).

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На Херсонщине будут судить по подозрению в коллаборационизме трех жителей, во время оккупации ставших главами громад 01

Топ комментарии

  • Олег Розгонов
    А ті голови громад, яких вибрали, вони потікали? хто ж повинен був хоч якось налагоджувати життя тих нещасних жителів, які не могли втікти?
  • Valery Koulga
    Шо, Баканов і його зами знайдені розвішені для опізнання? Та невже! А два місця вільних є?
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