Еще 9 детей удалось вернуть с оккупированных территорий Херсона

В Украину удалось вернуть детей, находившихся на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей – от 5 до 14 лет. Достичь этого удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2023 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонщины.

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