В ООН обеспокоены отсутствием системы возвращения вывезенных Россией украинских детей

В управлении ООН по правам человека заявили, что обеспокоены отсутствием системы возвращения вывезенных в Россию украинских детей, а также рассказами вернувшихся в Украину детей о психологическом или физическом насилии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом пишет Reuters.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по-прежнему серьезно озабочено тем, что не существует налаженной системы возвращения украинских детей, которые были переданы в другие регионы на оккупированной Россией территории или Российской Федерации", - заявила заместитель Верховного комиссара Нада Аль-Нашиф на Совете ООН по правам человека в Женеве.

Некоторые дети, вернувшиеся в Украину, рассказывают, что стали свидетелями или подверглись психологическому или физическому насилию со стороны тамошнего педагогического персонала.

Украинские власти заявляют, что они идентифицировали и проверили почти 20 000 детей, которые были вывезены в Россию во время войны. В настоящее время Украина репатриировала более 400 детей.

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