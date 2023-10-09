Новости

В ООН обеспокоены отсутствием системы возвращения вывезенных Россией украинских детей

1 07220
дети
В управлении ООН по правам человека заявили, что обеспокоены отсутствием системы возвращения вывезенных в Россию украинских детей, а также рассказами вернувшихся в Украину детей о психологическом или физическом насилии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом пишет Reuters.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по-прежнему серьезно озабочено тем, что не существует налаженной системы возвращения украинских детей, которые были переданы в другие регионы на оккупированной Россией территории или Российской Федерации", - заявила заместитель Верховного комиссара Нада Аль-Нашиф на Совете ООН по правам человека в Женеве.

Некоторые дети, вернувшиеся в Украину, рассказывают, что стали свидетелями или подверглись психологическому или физическому насилию со стороны тамошнего педагогического персонала.

Украинские власти заявляют, что они идентифицировали и проверили почти 20 000 детей, которые были вывезены в Россию во время войны. В настоящее время Украина репатриировала более 400 детей.

Также читайте: Еще 9 детей удалось вернуть с оккупированных территорий Херсона

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • q4ma
    Просто СТУРБОВАНІ? Їм "стурбуватися" - як дурню з гори котитися. Та й результат той самий.
  • Pawlo Filonenko
    ще краще: "Стурбовані до усрачки!" Все одно ефект однаковий
  • Pan Kotskyi
    "Стурбовані" - це якось слабувато.
    Треба "дуже стурбовані"!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости