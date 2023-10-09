Зеленский назначил Баргилевича командующим Сил Теробороны ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Баргилевича на должность командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

Указом №678/2023 глава государства уволил Игоря Танцюру, а указом №679/2023 назначил Баргилевича Анатолия Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Анатолий Баргилевич – генерал-майор Вооруженных сил Украины, с 2022 года – начальник штаба восточной группировки войск. В 2020-2022 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

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