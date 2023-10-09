Зеленский назначил Баргилевича командующим Сил Теробороны ВСУ
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Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Баргилевича на должность командующего Силами территориальной обороны ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.
Указом №678/2023 глава государства уволил Игоря Танцюру, а указом №679/2023 назначил Баргилевича Анатолия Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Анатолий Баргилевич – генерал-майор Вооруженных сил Украины, с 2022 года – начальник штаба восточной группировки войск. В 2020-2022 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.