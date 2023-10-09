Philip Morris после падения из-за войны возобновила долю на украинском рынке до 24%

Компания Philip Morris возобновила свою долю на украинском рынке до 24% после ее понижения почти до 14%.

Об этом заявил гендиректор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"После начала войны мы распродали остатки и больше не могли производить продукцию в Харькове. Где-то в течение двух месяцев мы почти не присутствовали на рынке, пока настраивали импорт. В этот период, по нашим подсчетам, наша доля снизилась почти до 14%", - рассказал он.

Ситуация изменилась после налаженного импорта с фабрик PMI из-за границы, а затем - сотрудничества с международной компанией в Киеве, производящей продукцию под брендами PMI. Это позволило до конца года вернуть важнейшие позиции в портфеле, поэтому доля рынка компании начала расти, однако оставалась все же гораздо меньше, чем была до войны, сказал Барабаш.

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"Сейчас мы пытаемся вернуть то, что имели до войны. Последние два месяца, по нашим подсчетам, продемонстрировали рост примерно до 24%. Нам еще есть над чем работать, но динамика положительная – и это самое важное", - отметил гендиректор.

Приоритетом компании сейчас является запуск новой фабрики во Львове, запланированный на конец марта - начало апреля 2024 года.

"В условиях войны критически важно удержать потребителя: если есть потребитель, оставшийся с брендом, то, обеспечивая его потребности, можно зарабатывать и говорить о рентабельности и доходах. Но если потерять потребителя, то вернуть его через несколько лет будет гораздо сложнее", - объяснил Барабаш.

Он добавил, что если говорить о категории табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН), то этот продукт всегда импортировался, так что когда началось полномасштабное вторжение РФ PMI на украинском рынке ничего не потеряло, переместив продукцию подальше от зон активных боевых действий.

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В целом, характеризуя динамику рынка, Барабаш напомнил, что легальный рынок до войны ежегодно падал на 10-12%: из-за роста нелегальной продукции, быстрого повышения акцизных ставок, что значительно превышало уровень инфляции.

"В 2023 году легальный рынок продолжает сокращаться, но значительно меньшими темпами, чем в прошлом, из-за частичного возвращения мигрантов из-за рубежа; плюс небольшой положительный эффект имеет борьба с нелегальной торговлей - по меньшей мере объем нелегальной продукции перестал расти", - сказал гендиректор "Филипп Моррис" Украина".

Он также уточнил, что если анализировать ценовые сегменты, то динамика стабильна, а ожидаемого возможного увеличения более дешевых сегментов из-за того, что экономическая ситуация сложна, не произошло.

"Значительные изменения могут произойти с июля следующего года, когда больше нельзя будет продавать сигареты с капсулами со вкусами. Мы оценили, что доля этих продуктов составляет 10-15%, то есть после прекращения продаж таких сигарет потребитель начнет искать альтернативные продукты. Также этот запрет может увеличить долю нелегального рынка, что привлекает людей не только низкой ценой, но и запрещенными в легальных продуктах вкусами", – отметил Барабаш.

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Как сообщалось в квартальном отчете PMI, во втором квартале 2023 года концерн увеличил отгрузку сигарет и табачных сток на украинском рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,3% при среднем росте рынка на 13,4%, тогда как в первом квартале было зафиксировано падение на 26,7 %.

PMI в июле приступил к подготовительным работам на новом объекте во Львовской области на западной Украине, в который будет вложено $30 млн и производство на котором запланировано запустить в первом квартале 2024 года. Остановленный в конце февраля 2022 года завод под Харьковом остается в том же состоянии из-за имеющихся угроз, тогда как продукцию поставляют на украинский рынок из производственных центров за пределами Украины, а также в рамках контрактного производства.

В 2022 году PMI сократил отгрузку на украинском рынке на 30,1% – до 11,07 млрд сигарет и табачных стиков. В частности, продажа сигарет сократилась на 38,1% – до 6,6 млрд, табачных стиков для систем нагрева табака – на 13,5%, до 4,47 млрд.

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