Сообщено о подозрении руководителю "МВД РФ" в Херсонской области Березину, причастному к массовым похищениям и пыткам местных жителей, - СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного коллаборанта из оккупационного "управления МВД РФ в Херсонской области", действующему на временно захваченной части региона. Предатель Сергей Березин причастен к массовым похищениям и пыткам местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что коллаборант скрывается от правосудия на левобережье области.

Фигурантом является бывший житель Донбасса Сергей Березин, в 2014 году вступивший в ряды террористической организации "ДНР". Тогда главари боевиков назначили его в ряды так называемого "Ясиноватского горотдела МВД" в оккупированном городе.

"После начала полномасштабной войны и захвата Херсонщины фигурант получил "повышение" и возглавил созданное агрессором "Чаплинское районное отделение Каховского райотдела полиции РФ", - говорится в сообщении.

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Как отметили в СБУ, на этой "должности" злоумышленник выполняет указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе. Для этого он лично отдает приказы на похищение местных жителей для их дальнейшего заключения в российских застенках.

В застенках людей подвергают жестоким пыткам и таким образом пытаются сломить в них сопротивление и склонить к сотрудничеству с российскими захватчиками.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку он находится на временно оккупированной части на юге Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, добавили в прессцентре СБУ.

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