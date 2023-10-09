Сообщено о подозрении руководителю "МВД РФ" в Херсонской области Березину, причастному к массовым похищениям и пыткам местных жителей, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что коллаборант скрывается от правосудия на левобережье области.
Фигурантом является бывший житель Донбасса Сергей Березин, в 2014 году вступивший в ряды террористической организации "ДНР". Тогда главари боевиков назначили его в ряды так называемого "Ясиноватского горотдела МВД" в оккупированном городе.
"После начала полномасштабной войны и захвата Херсонщины фигурант получил "повышение" и возглавил созданное агрессором "Чаплинское районное отделение Каховского райотдела полиции РФ", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, на этой "должности" злоумышленник выполняет указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе. Для этого он лично отдает приказы на похищение местных жителей для их дальнейшего заключения в российских застенках.
В застенках людей подвергают жестоким пыткам и таким образом пытаются сломить в них сопротивление и склонить к сотрудничеству с российскими захватчиками.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку он находится на временно оккупированной части на юге Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, добавили в прессцентре СБУ.