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Инструкторы ЧВК "Вагнер" были вовлечены в подготовку ХАМАС для атаки на Израиль, - Центр нацсопротивления

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рф,вагнер,армия,россия,вагнеровцы
Часть боевиков ЧВК "Вагнер", выбывших из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта боевикам ХАМАС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала. Только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учебы странах Африки", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • pacerhard melina
    Год назад я тут на Цензоре удивлялся, почему израильтяне не понимают простую вещь: Иран тестирует в войне против Украины военные технологии, которые рано или поздно использует против Израиля. А еще в обмен на поддержку москвы огромным количеством оружия, Иран скорее всего получит технологию быстрого обогащения урана. Лидеры Хамас год назад встречались с лавровым, это уважаемые партнеры кремля. И при всем этом в Израиле пальцем о палец не ударили, чтоб предотвратить усиление Ирана и разрушить связку иран-мордор. Вместо этго Нетаньяху встречался с другом пуйлом и развивал экономическое сотрудничество Израиля с мордором. То есть буквально вчера в кремле встречались с Хамасом, а сегодня - с Нетаньяху. Многие думали, что это такой хитрый еврейский план. Сегодня мы видим, что это был за план. И в Израиле, оказывается, есть идиоты. Надеюсь, хоть не 73%.
  • Rino Rino
    Може тепер Бібі вже накінець зрозуміє, що собою являють кацапи? мабуть вже не захоче більше їхати до ху йла на побєдобєсіє з колорадками.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Терори і вбивства ніде і ніколи не проходять без кацапів, це навіть не орда, це потвора, яка приносить людям тільки горе.
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