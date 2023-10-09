Инструкторы ЧВК "Вагнер" были вовлечены в подготовку ХАМАС для атаки на Израиль, - Центр нацсопротивления

Часть боевиков ЧВК "Вагнер", выбывших из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта боевикам ХАМАС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала. Только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учебы странах Африки", - говорится в сообщении.

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