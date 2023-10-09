Ситуация в Израиле ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине, - Еврокомиссия

Ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку и помощь, оказываемую Евросоюзом Украине.

Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил спикер Еврокомиссии Ерик Мамер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

На вопрос, как нападение террористов ХАМАС на Израиль может изменить поддержку Украины со стороны стран ЕС, спикер ответил: "Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никакого сомнения".

Он добавил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время речи в субботу подтвердила, что "ЕС будет стоять с украинским народом столько, сколько потребуется в войне против России".

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отдельно прокомментировал, станет ли возможна связь между событиями в Украине и Израиле, а также возможные попытки России использовать эту ситуацию в свою пользу темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза во вторник.

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По его словам, министры во время встречи каждый раз обсуждают события в Украине из-за их важности. Идея встречи 10 октября – обсудить, что случилось в Израиле, и какой "должен быть ответ Евросоюза в этом контексте".

"Конечно, независимо от этого Россия пытается использовать все происходящее в международной сфере: либо чтобы разжечь нестабильность, либо воспользоваться ею для усиления своей кампании против Украины. Но это не значит, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины", – добавил Стано.