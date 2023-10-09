В настоящее время около 6 миллионов человек в Украине находятся под угрозой минной опасности, - Шмыгаль

В Украине около 6 миллионов человек находятся под угрозой минной опасности. Около 250 человек погибли от мин, еще более 500 получили ранения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на церемонии передачи МВД 15 мобильных классов безопасности для работы с детьми, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В соответствии с анализом и экспертными данными, около 6 миллионов человек в Украине находятся под угрозой минной опасности для их жизни и здоровья. Сейчас около 250 человек погибли от мин в Украине, еще более 500 человек получили ранения и увечья из-за мин. И если ничего не делать или использовать стандартные технологии, так еще около 9 тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине", - подчеркнул он.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 505 детей, из них трое детей взорвались на минах и 38 получили серьезные ранения от взрывоопасных предметов.

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