Пока нет прямой информации о причастности Ирана к планированию атак ХАМАС на Израиль, - Белый дом

У США нет прямой информации о связях Ирана с планированием атак террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Что мы можем совершенно ясно сказать, так это то, что Иран в общем-то замешан в этих нападениях, поскольку он поддерживал ХАМАС в течение десятилетий", - сказал Файнер.

Он указал на поставку оружия, учебу и другую финансовую поддержку ХАМАС со стороны Тегерана.

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"Чего у нас нет, так это прямой информации, показывающей причастность Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние несколько дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить", - добавил заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран помог спланировать атаку на Израиль. Тем временем миссия Ирана в Организации Объединенных Наций утверждает, что Тегеран якобы не причастен к кровавому нападению исламистской группировки ХАМАС на Израиль, жертвами которого стали более 700 израильтян.

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Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАСа и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.

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