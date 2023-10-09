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Дальнобойное оружие должно быть способно уничтожить Крымский мост, - нардеп "Голоса", воин Костенко

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кримський,міст,керченський
Украине нужны ракеты, способные полностью уничтожить Крымский мост. Это важно как для боев на определенных направлениях фронта, так и для способности РФ контролировать Черное море.

Так считает народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно иметь ракеты, которые позволят поразить Крымский мост. Если мы уничтожим этот мост, это будет большое логистическое поражение для РФ, и на некоторых направлениях это может изменить ход боевых действий", - констатирует представитель "Голоса".

Также возможность поражать территории РФ и временно оккупированные участки может заставить врага меньше наносить удары по украинской территории.

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"Мы видим, как работают россияне, - они выпускают по нам десятки и более ракет, которые все-таки долетают. И это несмотря на то, что у нас меньшая территория и плотность ПВО постоянно растет. Россияне тоже приспосабливаются. Для того чтобы проходить их силы ПВО (там есть разные методы, включая фальш-цели), нам нужно производить больше ракет, чтобы мы имели больше средств поражения на территории РФ и временно оккупированных территориях", - объясняет народный депутат.

По словам Романа Костенко, мы уже можем видеть последствия спецопераций в Крыму, когда РФ вынуждена была перебазировать свой флот.

"Сейчас мы видим последствия работы ВСУ по Севастополю и СБУ по поражению дронами по кораблям РФ и россияне сейчас вынуждены свой флот перебазовывать и выводить из Крыма. Это война экономик. И одна из наших задач – не давать России вести торговлю по морю", - акцентирует Костенко.

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Топ комментарии

  • igor Naumthyc
    Костенко,як нардеп,не пробував спілкуватися з представниками КБ"Луч" перш ніж виголошувати "має бути"?! Йому б там,напевне,розповіли хто ті виродки завдяки котрим цієї зброї немає!
  • Gary Grant
    Має бути.... А де вона? В якості блаблабла 👍
  • Юрій Вінгорськи
    це каже депутат фракції як на підтанцівці у зелених, так я розумію????
    може добивалиб наші ракети і до мацкви, як би ви не підголосовували підарастичні закони СН.
    а тепер пізно корчити розумну морду
    все очевидно та зрозуміло
    ви псе проібали...
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