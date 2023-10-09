В оккупированном Крыму растут антироссийские настроения, - Центр нацсопротивления

Во временно оккупированном Крыму московские кураторы недовольны уровнем поддержки российских властей местным населением. Согласно последним результатам социологических исследований, заказываемых администрацией Путина, на полуострове резко растут антироссийские настроения.

Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предатель Сергей Аксенов испытывает проблемы из-за падения поддержки РФ местным населением.

"Московские кураторы недовольны уровнем поддержки власти РФ жителями временно оккупированного Крыма. Согласно последним результатам социологических исследований, которые заказывала администрация Путина, на полуострове резко растут антироссийские настроения, из-за чего глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов имел неприятный разговор с кремлевскими кураторами", - сказано в сообщении.

Сообщается, что Аксенов в свою защиту отправил "аналитический" отчет в Москву о причинах роста антироссийских настроений, и основной проблемой называет экономическую, в частности, влияние санкций, из-за чего выросли цены на лекарства и товары первой необходимости.

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"Но фактически, ключевой проблемой является переориентация ресурсов полуострова на обеспечение военных потребностей ВС РФ. Например, дефицит отдельных наименований лекарства связан с тем, что в первую очередь медицинское обеспечение предоставляется раненым россиянам в госпиталях. Также на полуострове фиксируется существенный дефицит рабочей силы из-за мобилизации мужского населения. Так, например, в сельскохозяйственном секторе, дефицит рабочей силы составил 77%" - добавляют в ЦНС.

Как утверждает ЦНС, "козлом отпущения" на этот раз стал так называемый министр энергетики и топлива Крыма Игорь Корень, который недавно подал в отставку. Именно на него Аксенов возлагает ответственность за рост цен на топливо, а соответственно и на товары первой необходимости.

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