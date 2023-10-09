Стефанчук призвал Парламентскую Ассамблею НАТО поддержать решение пригласить Украину в Альянс на саммите в Вашингтоне в 2024 году

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в обращении к Парламентской ассамблее НАТО призвал страны-члены Альянса поддержать решение о приглашении Украины в НАТО на Вашингтонском саммите 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"После саммита НАТО в Вильнюсе мы уже должны начинать думать о том, как вместе подойдем к саммиту НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что цель Украины - добиться максимального прогресса и получить приглашение на вступление в НАТО на следующем саммите, когда Альянс будет праздновать свою 75-ю годовщину.

"Мы призываем членов Альянса достичь консенсуса в этом вопросе и внести свой вклад в достижение такого консенсуса. Каждый голос имеет значение", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Украина будет благодарна за консолидированный голос Ассамблеи, который поощряет правительства стран-членов Альянса поддержать решение о приглашении Украины к вступлению в НАТО на Вашингтонском саммите.

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"Мы знаем, что наш путь к НАТО лежит через реформы. Согласно духу решений Вильнюсского саммита, мы остаемся преданными повестке реформ, которая помогает Украине двигаться вперед к членству в НАТО, укреплять наши оборонные способности и взаимосовместимость с Альянсом", - акцентировал Стефанчук.

В то же время он подчеркнул, что все понимают, что Вооруженные силы Украины - это современная армия, которая трансформируется непосредственно на поле боя и отвечает стандартам демократии и прав человека.

"Это путь, по которому мы двигаемся и достигаем реформ, которые не только необходимы для вступления в НАТО или Европейский Союз, но и нужны украинцам", - резюмировал Стефанчук.

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