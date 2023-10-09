Российский агент, корректировавший ракетные удары по Днепру, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Мужчина, который в Днепре корректировал ракетные удары РФ по городу, признан виновным в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленника задержали летом 2023 года в областном центре. После разоблачения его сообщников в начале года он ненадолго "залег на дно". Но потом перешел на резервный канал общения со своим российским "куратором" и продолжил выполнять его задачи.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города. В первую очередь его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, переправляемых железнодорожным сообщением на передовую.

Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры", - говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, мужчина фиксировал последствия ракетных ударов, а именно: по аэропорту, больнице в г. Днепр, жилому дому в г. Подгородном и зданию Управления СБУ. При этом отмечал на Google-картах точные места попаданий ВС РФ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с представителем ГРУ.

Российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Благодаря активному сотрудничеству со следствием изменник смог избежать пожизненного заключения - суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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