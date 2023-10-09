ВАКС закрыл дело против экс-главы Счетной палаты Пацкана, которое он называет политическим

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, которое он называет политическим. Однако Пацкана не устраивает формулировка "в связи с истечением сроков давности", поэтому он подает апелляцию.

Об этом Валерий Пацкан сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины поставил точку в политическом деле против меня. Единственное, суд решил закрыть эту позорную историю "в связи с истечением сроков давности". Как говорится, ложечки нашлись, но осадок остался. Поэтому воспользуюсь своим правом на апелляцию, чтобы еще раз доказать: действовал и действую по закону", - сообщил Валерий Пацкан.

Пацкан отметил, что уголовное дело против него было инициировано и организовано заинтересованными лицами для устранения его с должности главы Счетной палаты Украины. Оно было открыто после того, как Пацкан не согласился прекратить проверку использования государственных средств рядом государственных структур, подчеркнул он.

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"Напомню, все началось с того, что из некоторых кабинетов стали поступать намеки прекратить Счетной палатой проверку эффективности использования средств рядом государственных структур во время войны. Получив с моей стороны отрицательный ответ, инициаторы пошли силовым путем. Уголовное дело держали "на крючке", пока не дожали мою отставку через парламент. Потом политическое преследование не имело никакого смысла. Потому дело и "отпустили", - подчеркнул Валерий Пацкан.

Как известно, Валерий Пацкан возглавлял Счетную палату с 2018 по 2023 год. Подозрение по уголовному делу ему сообщили в ноябре 2022 года относительно событий 2017 года. Верховная Рада проголосовала за недоверие Валерию Пацкану только со второй попытки – в апреле 2023 года.