"Филип Моррис" весной планирует открыть новую фабрику во Львовской области, - гендиректор
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидаем, что в конце марта - начале апреля мы должны запустить первое коммерческое производство. Будем постепенно наращивать его, чтобы в течение года выйти на максимальную мощность. Наша цель - покрыть практически всю потребность компании на внутреннем рынке в сигаретах", - отметил он.
По словам Барабаша, возможно будут какие-то специфические форматы, которые не целесообразно производить в Украине, а лучше импортировать.
"Но мы бы хотели, чтобы 80-90% продукции (это касается формата, ассортимента и объема) производилось на новой фабрике во Львове", - сказал он, добавив, что открытие новой фабрики является приоритетом.
Гендиректор "Филип Моррис" отметил, что из-за сложной ситуации в Харьковской области сейчас невозможно делать какие-либо планы по возобновлению производства там.
"Вместе с тем мы руководствуемся долгосрочной стратегией РМИ - это развитие категории новейших табачных изделий и, соответственно, их производство. И это как раз может открыть новые возможности для привлечения больших инвестиций и переоборудования нашего харьковского производства", - заявил он.
Но для этого, по его словам, должны быть благоприятные условия – фискальная и регуляторная политика, поддержка инноваций со стороны государства.
"На сегодняшний день эти условия гораздо хуже, чем в соседних странах ЕС, однако мы надеемся, что ситуация будет меняться", - добавил Барабаш.