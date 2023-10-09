Нападения ХАМАС на Израиль: Еврокомиссия приостанавливает помощь Палестине

После кровавого нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль Европейская комиссия приняла решение приостановить финансирование проектов развития для Палестины

Об этом заявил комиссар по вопросам соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются переломным моментом. Здесь не может быть бизнеса как обычно. Как самый большой донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 млн евро", - написал он.

К тому же, Еврокомиссия немедленно приостанавливает выплаты по имеющимся проектам для Палестины. Она также просматривает все проекты и оценивает весь бюджетный портфель. Между тем, новые предложения по финансированию помощи палестинцам отложены до "дальнейшего сообщения".

"Основы мира, толерантности и сосуществования нуждаются в немедленном решении. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравило сознание слишком большого количества людей. Мы нуждаемся в действиях, и мы нуждаемся в них сейчас", - добавил Варгеи.

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Напомним, по центральных и южных районах Израиля в субботу утром, 7 октября, был нанесен массированный ракетный удар.

Министр обороны Израиля утвердил призыв резервистов в соответствии с потребностями ЦАХАЛа. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, в которые проникли боевики ХАМАСа и Исламского джихада.

По данным МИД Украины, среди погибших в Израиле 2 гражданки Украины.

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