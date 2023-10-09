На Западе нет нарратива о том, что в Украине "суперкоррупция", с которой никто ничего не делает, - Кулеба

У союзников Украины нет особых претензий по уровню коррупции в Украине. Нарратив о том, что Украина безнадежно коррумпированное государство, пытаются "закачать" искусственно.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что его беспокоит то, что "нас снова пытаются медийно загрузить в нарратив "Украину сливают, коррупция побеждает"".

"Полтора года мы жили без этой медийной истории, теперь снова идет вал со всех сторон. Да, кому-то это выгодно, есть силы в мире, и в США, и в Европе, которые хотят, чтобы все говорили об Украине как о коррумпированном безнадежном государстве". Эти силы существуют. Но украинские власти и общество не должны им подыгрывать", - отметил он.

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Кулеба заверил, что на уровне Белого дома и глав крупных стран ЕС нет особых требований и претензий по коррупции в Украине. Он добавил, что наоборот во время визита Зеленского в Вашингтон было очень положительно оценено и внесение закона о специальном антикоррупционном прокуроре в Верховную Раду, и решение об отборе судей в Конституционный суд.

"Украинское государство меняет себя к лучшему. Нужно ли еще больше делать? Надо. Этому никто не противоречит. Но никакого нарратива у Запада о том, что у нас здесь "суперкоррупция" и мы с этим ничего не делаем, нет", - подчеркнул Кулеба.