Пропаганда войны и терроризм: СБУ предлагает решения, согласно которым можно ликвидировать деятельность УПЦ (МП). ДОКУМЕНТ

В ВР зарегистрирован законопроект № 10126 "О внесении изменении в статью 16 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". С инициативой его принятия или внесения предложенных изменений в уже действующие законопроекты выступила СБУ - соответствующее письмо депутатам направил председатель Службы безопасности Василий Малюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, законопроект № 10126 предусматривает дополнение перечня правовых оснований для прекращения по решению суда деятельности религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины или за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьями 161, 256 – 258 , 436 – 438, 442, 447 УК Украины.

Это статьи относительно "нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков", "террористический акт", "пропаганда войны", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", " нарушение законов и обычаев войны", "геноцид" и "наемничество".

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Согласно п. 5 ч. 4 ст. 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях", деятельность религиозной организации в судебном порядке прекращается исключительно в случае осуждения ее уполномоченных лиц за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины, предусмотренного статьей 111.1 УК ("коллаборационная деятельность").

Проект закона был зарегистрирован главой комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никитой Потураевым. Глава СБУ Василий Малюк направил соответствующее письмо депутатам с соответствующими предложениями принятия или внесения предложенных изменений в уже действующие законопроекты.





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В письме говорится, в частности, о том, что деятельность российской православной церкви (РПЦ – ред.) на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, "реализацию геноцидной политики РФ" и депортацию украинцев. РПЦ не отделена от РФ, а ее руководство находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами. Таким образом, РПЦ выполняет функции "государственных служащих в религии" и реализует государственную политику России через имеющиеся средства влияния и власти.

Как отмечается, по материалам СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ осуществляется досудебное расследование 65 уголовных производств в отношении 65 священнослужителей УПЦ МП, в том числе в отношении 15 архиереев, часть из которых являются юридическими руководителями религиозных организаций – управлений, монастырей, центров и т.д.

Среди разоблаченных СБУ преступлений – 20 фактов государственной измены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по фактам публичной агитации к религиозной вражде, а также продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.

Среди законопроектов, фактически запрещающих деятельность УПЦ МП, зарегистрированных в ВР, больше всего шансов на принятие имеет правительственный проект №8371 изменений в законы о деятельности в Украине религиозных организаций. Закон может быть вынесен на голосование в первом чтении на этой неделе.

Напомним, в конце сентября Стефанчук заявлял, что, по его мнению, у ВР нет достаточного количества голосов для запрета УПЦ (МП).

Также сообщалось, что в ВР 226 народных депутатов поддержали рассмотрение запрета УПЦ (МП).