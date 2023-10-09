Новости

Противорадиационное укрытие на 200 человек строят в одном из лицеев Киевщины

1 47811
укриття
В Переяславском лицее № 5 в Бориспольском районе Киевской области строят новое противорадиационное укрытие, способное вместить 200 человек.

Об этом в фейсбуке сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области продолжают создавать условия для безопасного обучения детей. В частности, в Переяславском лицее № 5 в Бориспольском районе строят новое противорадиационное укрытие. Уже подготовлен котлован для выполнения бетонирования. Новое укрытие рассчитано на 200 человек.

Строительство сооружения даст возможность полноценного очного обучения в одну смену всего заведения с учетом использования также простейшего укрытия, которое функционирует сейчас. Кроме того, новое укрытие может использоваться по необходимости населением микрорайона", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Укрытия в детсадах Киева будут доступны только для персонала и детей, - КМВА

В ОВА также сообщили, что всего в учебных заведениях Киевщины обустроили уже более 1200 объектов гражданской защиты и укрытий. Они рассчитаны на одновременное пребывание около 270 тыс. человек. В почти 900 школах и садиках укрытие обустроили за последние два года. В сентябре обновленные укрытия заработали в учебных заведениях Гатненской, Вишневой, Белогородской, Петровской громад.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    сподіваюсь барабани для нього вже замовили..., а може краще овочерізки...
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    це секретна інфа! що б ворог не знав, нікому не скажуть!
  • Urs
    це для самих чутливих до радіаційного випромінення?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости