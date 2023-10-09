ГУР подтверждает удар по российским силам в Джанкое 7 октября

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что ВСУ нанесли удар по силам и средствам вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Джанкое.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"В субботу вечером, 7 октября, по силам и средствам вооруженных сил России в оккупированном Джанкое был нанесен ракетный удар. Предварительно среди оккупантов - потери, но все детали уточняются и проверяются", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября Цензор.НЕТ сообщал о том, что в Джанкое слышали звуки взрывов и видели дым, в небе местные заметили след от ракеты.

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